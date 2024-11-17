Главный тренер «Северстали» в двух предложениях оценил разгром от «Витязя»
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Андрей Козырев, главный тренер «Северстали», кратко высказался о разгромном поражении от «Витязя» (1:7) в матче КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 7
Витязь
Московская область
0:1 Бусыгин (Барак, Бучельников) – 01:03 (5x5) 0:2 Цицюра (Готье, Бусыгин) – 02:57 (5x5) 0:3 Чехович (Воробьёв, Стюарт) – 23:54 (5x5) 0:4 Бучельников (Барак, Чехович) – 24:03 (5x5) 0:5 Чехович (Барак, Бучельников) – 29:25 (5x5) 1:5 Аймурзин (Подшивалов, Давыдов) – 36:44 (4x5) 1:6 Готье (Воробьёв) – 43:33 (5x5) 1:7 Яровой – 56:44 (5x5)
«Сегодня комментировать нечего. Мы безоговорочно уступили сопернику, по всем статьям», — сказал Козырев во время послематчевой пресс-конференции.
Напомним, для череповецкой команды это четвёртое поражение подряд, ранее она уступила «Спартаку» (1:4), «Витязю» (0:2) и минскому «Динамо» (1:3).
«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 27 очков за 28 матчей. «Северсталь» располагается там же на седьмой строчке, заработав 30 очков после 26 игр.
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