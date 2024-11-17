Главный тренер «Северстали» в двух предложениях оценил разгром от «Витязя»

Андрей Козырев, главный тренер «Северстали», кратко высказался о разгромном поражении от «Витязя» (1:7) в матче КХЛ.

«Сегодня комментировать нечего. Мы безоговорочно уступили сопернику, по всем статьям», — сказал Козырев во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, для череповецкой команды это четвёртое поражение подряд, ранее она уступила «Спартаку» (1:4), «Витязю» (0:2) и минскому «Динамо» (1:3).

«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 27 очков за 28 матчей. «Северсталь» располагается там же на седьмой строчке, заработав 30 очков после 26 игр.