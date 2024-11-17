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Тафгай «Торонто» может быть дисквалифицирован на несколько матчей НХЛ

Тафгай «Торонто» может быть дисквалифицирован на несколько матчей НХЛ
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Райан Ривз может быть дисквалифицирован на несколько матчей из-за силового приёма в голову во время матча с «Эдмонтоном». Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Янмарк, Браун) – 01:42     1:1 Макманн (Таварес, Марнер) – 03:53     1:2 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) – 21:51 (pp)     2:2 Нис – 53:08     3:2 Макманн (Экман-Ларссон) – 54:07     3:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 58:31     4:3 Марнер – 60:40    

Во втором периоде встречи Ривз нанёс удар защитнику «Эдмонтона» Дарнеллу Нурсу в голову. После случившегося он получил дисциплинарный штраф до конца игры и матч-штраф.

Однако теперь по поводу этого инцидента Ривзу назначено слушание для возможного дополнительного взыскания. Нападающего могут дисквалифицировать на пять игр.

Лига также оставила за собой право вносить коррективы в своё решение.

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