Тафгай «Торонто» может быть дисквалифицирован на несколько матчей НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Райан Ривз может быть дисквалифицирован на несколько матчей из-за силового приёма в голову во время матча с «Эдмонтоном». Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Во втором периоде встречи Ривз нанёс удар защитнику «Эдмонтона» Дарнеллу Нурсу в голову. После случившегося он получил дисциплинарный штраф до конца игры и матч-штраф.

Однако теперь по поводу этого инцидента Ривзу назначено слушание для возможного дополнительного взыскания. Нападающего могут дисквалифицировать на пять игр.

Лига также оставила за собой право вносить коррективы в своё решение.