Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Колорадо» поместил российского вратаря Александра Георгиева в список травмированных

«Колорадо» поместил российского вратаря Александра Георгиева в список травмированных
Комментарии

Российский голкипер, играющий в составе «Колорадо Эвеланш», Александр Георгиев был помещён в список травмированных. Об этом сообщается на официальной странице в соцсетях клуба.

Известно, что у вратаря травма верхней части тела, более точных данных клуб не разглашает.

Вместо Георгиева в составе «Колорадо» сыграет Кевин Мандолезе. 24-летнего голкипера вызвали из фарм-клуба «Эвеланш» в АХЛ — «Колорадо Иглз».

Для Александра это третий сезон в составе «Колорадо». Он успел провести 10 игр и отразить 203 броска. Его показатель отражённых бросков равен 86,4%.

Отметим, что россиянин уже пропустил матч с «Вашингтоном» из-за травмы.

Материалы по теме
Главный тренер «Колорадо» отметил игру Александра Георгиева в матче с «Каролиной»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android