«Колорадо» поместил российского вратаря Александра Георгиева в список травмированных

Российский голкипер, играющий в составе «Колорадо Эвеланш», Александр Георгиев был помещён в список травмированных. Об этом сообщается на официальной странице в соцсетях клуба.

Известно, что у вратаря травма верхней части тела, более точных данных клуб не разглашает.

Вместо Георгиева в составе «Колорадо» сыграет Кевин Мандолезе. 24-летнего голкипера вызвали из фарм-клуба «Эвеланш» в АХЛ — «Колорадо Иглз».

Для Александра это третий сезон в составе «Колорадо». Он успел провести 10 игр и отразить 203 броска. Его показатель отражённых бросков равен 86,4%.

Отметим, что россиянин уже пропустил матч с «Вашингтоном» из-за травмы.