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«Я — часть русского клана здесь». Голкипер «Вашингтона» Томпсон — об отношениях с игроками

«Я — часть русского клана здесь». Голкипер «Вашингтона» Томпсон — об отношениях с игроками
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Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон назвал себя частью «клана» российских хоккеистов, играющих в США, в том числе и Александра Овечкина, с которым он хорошо общается.

«Я дружу со всеми русскими, являюсь частью русского клана здесь», — приводит слова Томпсона журналистка The Hockey News Сэмми Силбер на своей странице в соцсети Х.

Отметим, что на личной странице Логана в соцсетях на аватарке у него фотография с Александром Овечкиным.

Напомним, для Томпсона это первый сезон в составе «Кэпиталз», ранее он играл за «Вегас Голден Найтс». За эту команду он дебютировал в НХЛ и провёл там четыре сезона.

За 10 проведённых матчей в текущем сезоне он отразил 213 бросков, его показатель отражённых бросков сейчас равен 90,6%.

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