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Защитник «Куньлуня» Кожевников рассказал, почему всё ещё привыкает к команде

Защитник «Куньлуня» Кожевников рассказал, почему всё ещё привыкает к команде
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Защитник команды «Куньлунь Ред Стар» Алексей Кожевников рассказал, к чему всё ещё привыкает в новом клубе.

— Вы уже привыкли к команде, к партнёрам?
— Да, с каждым днём всё больше и больше привыкаю. Всё равно это новый коллектив. Почти вся команда — это иностранные ребята, и есть свои какие-то интересные моменты, привычки у людей, которые я, допустим, раньше не видел. Так что для меня это новый и хороший опыт, — приводит слова Кожевникова Legabet.

Напомним, Кожевников перешёл из ярославского «Локомотива», где сыграл только один матч в текущем сезоне и не сумел набрать результативных очков.

За ярославскую команду он смог дебютировать в КХЛ в 2022 году.

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