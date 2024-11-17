Голкипер «Вашингтона» Линдгрен рассказал о своём самом странном ритуале во время игр

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен рассказал о своём необычном ритуале, который помогает ему настроиться во время матча.

«Во время игры с «Питтсбургом» дома, я буду честен, я не выспался накануне вечером. Так что начал брызгать себе воду в глаза — просто казалось, что она дала мне немного энергии и немного разбудила меня… Я не чувствовал усталости, но мне кажется, что этот ритуал теперь всегда заставляет меня перефокусироваться», — приводит слова Линдгрена The Hockey News.

Напомним, 30-летний вратарь проводит в составе столичного клуба уже третий сезон. Его показатель отражённых бросков за это время не опускался ниже 89,8%.