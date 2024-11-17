Футбольный тренер Слуцкий рассказал, чем его удивил Роман Ротенберг

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, что его удивило в главном тренере СКА Романе Ротенберге.

«Чем удивил? Глубокой увлечённостью и искренним желанием добиться успеха. Для таких, так скажем, состоятельных людей, столь искреннее и глубокое погружение в профессию на меня лично оказало очень положительный эффект», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Ротенберг является тренером СКА с 2022 года. В текущем сезоне команда из Санкт-Петербурга занимает четвёртое место в Западной конференции КХЛ. Она обошла по набранным очкам московский ЦСКА и «Ак Барс».