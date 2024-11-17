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«Шесть голов должны вселить уверенность». Главный тренер «Барыса» — о победе над «Сочи»

«Шесть голов должны вселить уверенность». Главный тренер «Барыса» — о победе над «Сочи»
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победный матч с «Сочи», где казахстанцы смогли одержать уверенную победу со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 6
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Асетов) – 14:46 (5x5)     0:2 Савицкий (Муратов) – 15:12 (5x5)     1:2 Мокрушев (Сероух, Чебыкин) – 16:43 (5x4)     1:3 Сетдиков (Панюков, Бурдасов) – 24:38 (5x4)     2:3 Авершин (Федотов) – 29:12 (5x5)     3:3 Хафизов (Федотов, Мокрушев) – 32:00 (5x5)     3:4 Панюков (Омирбеков, Бекетаев) – 36:11 (5x5)     3:5 Бурдасов (Сетдиков, Бутенко) – 50:24 (5x5)     3:6 Савицкий (Муратов) – 51:41 (5x5)    

«Мы разбирали соперника, до этого они обыграли «Куньлунь Ред Стар». Хорошо двигаются, молодая команда, озорная. Предупреждали ребят, но всё равно неважно начали, могли пропустить в начале. Потом вроде как собрались, услышали, что нужно делать. Забили свои голы, хорошо сыграли в большинстве. Довели матч до победы. Думаю, да, шесть заброшенных шайб должны вселить в команду уверенность в своих силах. Потому что мы работаем над этим. Моментов создаём за матчи достаточно, а чтобы забрасывать три-четыре шайбы, пока не шло. В этом матче прорвало ребят, забили свои голы», — приводит слова Мамбеталиева официальный сайт КХЛ.

Напомним, Мамбеталиев находится на посту главного тренера с 18 октября. Он сменил на нём Вячеслава Буцаева, который проработал в клубе меньше месяца.

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