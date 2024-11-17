«Шесть голов должны вселить уверенность». Главный тренер «Барыса» — о победе над «Сочи»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победный матч с «Сочи», где казахстанцы смогли одержать уверенную победу со счётом 6:3.
«Мы разбирали соперника, до этого они обыграли «Куньлунь Ред Стар». Хорошо двигаются, молодая команда, озорная. Предупреждали ребят, но всё равно неважно начали, могли пропустить в начале. Потом вроде как собрались, услышали, что нужно делать. Забили свои голы, хорошо сыграли в большинстве. Довели матч до победы. Думаю, да, шесть заброшенных шайб должны вселить в команду уверенность в своих силах. Потому что мы работаем над этим. Моментов создаём за матчи достаточно, а чтобы забрасывать три-четыре шайбы, пока не шло. В этом матче прорвало ребят, забили свои голы», — приводит слова Мамбеталиева официальный сайт КХЛ.
Напомним, Мамбеталиев находится на посту главного тренера с 18 октября. Он сменил на нём Вячеслава Буцаева, который проработал в клубе меньше месяца.
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