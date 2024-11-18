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Вратарь «Детройта» Кэмпбелл вернётся в команду после Программы помощи игрокам НХЛ

Вратарь «Детройта» Кэмпбелл вернётся в команду после Программы помощи игрокам НХЛ
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Голкипер «Детройт Ред Уингз» Джек Кэмпбелл вернётся в команду после Программы помощи игрокам НХЛ. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в соцсети Х.

Напомним, лига сообщила, что Кэмпбелл попал в программу 4 октября 2024 года, и на тот момент срок его отсутствия ещё не был известен. Он мог вернуться на лёд только после разрешения администраторов программы.

В текущем сезоне он не сыграл ещё ни одного матча. Ранее «Эдмонтон» выставил его на драфт отказов, а в июле «Детройт» заключил с ним контракт.

В сезоне-2023/2024 Кэмпбелл провёл за «Эдмонтон» пять игр и отразил 136 бросков.

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