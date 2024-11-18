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Форвард «Торонто» дисквалифицирован на пять матчей после неудачного силового приёма

Форвард «Торонто» дисквалифицирован на пять матчей после неудачного силового приёма
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Форвард «Торонто Мэйпл Ливс» Райан Ривз дисквалифицирован на пять матчей после силового приёма, проведённого в голову. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Янмарк, Браун) – 01:42     1:1 Макманн (Таварес, Марнер) – 03:53     1:2 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) – 21:51 (pp)     2:2 Нис – 53:08     3:2 Макманн (Экман-Ларссон) – 54:07     3:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 58:31     4:3 Марнер – 60:40    

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В матче с «Эдмонтоном», где «Торонто» одержало победу в серии буллитов (4:3), во время второго периода Ривз нанёс удар в голову своему сопернику, защитнику «Ойлерз» Дарнеллу Нурсу.

После случившегося игрока отправили отбывать дисциплинарный штраф до конца игры, он получил матч-штраф, позже ему было назначено слушание по итогам которого он был дополнительно наказан и дисквалифицирован на пять встреч регулярного чемпионата НХЛ.

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