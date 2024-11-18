Форвард «Торонто» дисквалифицирован на пять матчей после неудачного силового приёма
Поделиться
Форвард «Торонто Мэйпл Ливс» Райан Ривз дисквалифицирован на пять матчей после силового приёма, проведённого в голову. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Янмарк, Браун) – 01:42 1:1 Макманн (Таварес, Марнер) – 03:53 1:2 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) – 21:51 (pp) 2:2 Нис – 53:08 3:2 Макманн (Экман-Ларссон) – 54:07 3:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 58:31 4:3 Марнер – 60:40
Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
В матче с «Эдмонтоном», где «Торонто» одержало победу в серии буллитов (4:3), во время второго периода Ривз нанёс удар в голову своему сопернику, защитнику «Ойлерз» Дарнеллу Нурсу.
После случившегося игрока отправили отбывать дисциплинарный штраф до конца игры, он получил матч-штраф, позже ему было назначено слушание по итогам которого он был дополнительно наказан и дисквалифицирован на пять встреч регулярного чемпионата НХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 ноября 2024
-
00:19
-
00:07
- 17 ноября 2024
-
23:53
-
23:40
-
23:29
-
23:17
-
22:15
-
21:58
-
21:12
-
20:33
-
20:19
-
20:05
-
19:58
-
19:39
-
19:22
-
19:19
-
19:15
-
19:13
-
18:27
-
18:10
-
17:54
-
17:23
-
17:03
-
16:43
-
15:55
-
15:43
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:05
-
12:36
-
12:10