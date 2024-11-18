Форвард «Торонто» дисквалифицирован на пять матчей после неудачного силового приёма

Форвард «Торонто Мэйпл Ливс» Райан Ривз дисквалифицирован на пять матчей после силового приёма, проведённого в голову. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

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В матче с «Эдмонтоном», где «Торонто» одержало победу в серии буллитов (4:3), во время второго периода Ривз нанёс удар в голову своему сопернику, защитнику «Ойлерз» Дарнеллу Нурсу.

После случившегося игрока отправили отбывать дисциплинарный штраф до конца игры, он получил матч-штраф, позже ему было назначено слушание по итогам которого он был дополнительно наказан и дисквалифицирован на пять встреч регулярного чемпионата НХЛ.