Овечкин ответил на вопрос, что является его любимой частью гонки за рекордом Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, какая часть гонки за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ является его любимой.
«Моя любимая часть — это просто играть в хоккей. Наслаждаться моментом. Я всегда говорю, если я побью рекорд, это будет здорово, но мне уже повезло сыграть 20 лет в НХЛ — все эти цифры, все эти воспоминания останутся навсегда», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.
От рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкина отделяет 31 шайба.
За 15 матчей нынешнего сезона у Овечкина 19 очков — 10 заброшенных шайб и девять результативных передач.
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году