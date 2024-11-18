Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин ответил на вопрос, что является его любимой частью гонки за рекордом Гретцки

Овечкин ответил на вопрос, что является его любимой частью гонки за рекордом Гретцки
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, какая часть гонки за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ является его любимой.

«Моя любимая часть — это просто играть в хоккей. Наслаждаться моментом. Я всегда говорю, если я побью рекорд, это будет здорово, но мне уже повезло сыграть 20 лет в НХЛ — все эти цифры, все эти воспоминания останутся навсегда», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

От рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкина отделяет 31 шайба.

За 15 матчей нынешнего сезона у Овечкина 19 очков — 10 заброшенных шайб и девять результативных передач.

Материалы по теме
Игрок «Вашингтона» не дал Овечкину забить в пустые ворота. Почему это хорошо для команды?
Видео
Игрок «Вашингтона» не дал Овечкину забить в пустые ворота. Почему это хорошо для команды?

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android