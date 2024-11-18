Гол Свечникова и передача Орлова помогли «Каролине» обыграть «Сент-Луис»

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз». «Харрикейнз» одержали победу со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Мартин Нечас (дубль), Эрик Робинсон и российский нападающий Андрей Свечников. За «Блюз» отличился Джейк Нейборс.

Добавим, что российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Филадельфией», а «Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой».

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