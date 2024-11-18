Гол Свечникова и передача Орлова помогли «Каролине» обыграть «Сент-Луис»
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В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз». «Харрикейнз» одержали победу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Кайру) – 06:05 1:1 Свечников (Нечас, Гостисбер) – 19:35 (pp) 2:1 Робинсон (Орлов, Нечас) – 20:17 3:1 Нечас (Робинсон) – 32:26 4:1 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 56:47
В составе победителей голами отметились Мартин Нечас (дубль), Эрик Робинсон и российский нападающий Андрей Свечников. За «Блюз» отличился Джейк Нейборс.
Добавим, что российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу.
В следующем матче «Каролина» встретится с «Филадельфией», а «Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой».
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