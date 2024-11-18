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Александр Овечкин забил 864-й гол в карьере НХЛ

Александр Овечкин забил 864-й гол в карьере НХЛ
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В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс « принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1-й период
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Этот гол стал для него 864-м за карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 10 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 864 гола и 707 результативных передач в 1443 играх.

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