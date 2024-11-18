Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 30 шайб

В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу «столичных». В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 864-й в карьере в НХЛ.

Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 30 шайб.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+10».

Овечкин поздравил владельца «Вашингтона» с 1000-й победой: