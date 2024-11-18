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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 30 шайб

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 30 шайб
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В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1-й период
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26    

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу «столичных». В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 864-й в карьере в НХЛ.

Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 30 шайб.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+10».

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