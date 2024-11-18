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Александр Овечкин вплотную приблизился к рекорду Яромира Ягра в НХЛ

Александр Овечкин вплотную приблизился к рекорду Яромира Ягра в НХЛ
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В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38    

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 2:1 в пользу «столичных». Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, который поразил ворота соотечественника Ильи Самсонова. Овечкин впервые забил Самсонову, это 177-й вратарь, которому забил Александр.

Таким образом, российский форвард вышел на второе место по этому показателю в НХЛ, сравнявшись с Патриком Марло. Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (178).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+10».

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