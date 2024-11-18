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Александр Овечкин вплотную приблизился к рекорду Яромира Ягра в НХЛ

В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 2:1 в пользу «столичных». Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, который поразил ворота соотечественника Ильи Самсонова. Овечкин впервые забил Самсонову, это 177-й вратарь, которому забил Александр.

Таким образом, российский форвард вышел на второе место по этому показателю в НХЛ, сравнявшись с Патриком Марло. Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (178).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+10».

Овечкин поздравил владельца «Вашингтона» с 1000-й победой: