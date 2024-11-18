Овечкин вышел на 1-е место по голам в НХЛ в 39-летнем возрасте, повторив рекорд Фёдорова

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги забросил 11 шайб и отдал 10 результативных передач за 17 матчей, выйдя на первое место по голам в НХЛ в 39-летнем возрасте среди россиян.

Рекордное достижение в 39-летнем возрасте среди россиян принадлежит Сергею Фёдорову. В сезоне-2008/2009 Фёдоров забросил 11 шайб за 52 матча. Сегодня Овечкин повторил его, отметившись голом в ворота «Вегас Голден Найтс».

Напомним, сегодня Овечкин впервые забил Илье Самсонову, это 177-й вратарь, которому забил Александр. По количеству вратарей, в чьи ворота забивал, Овечкин вышел на второе место, сравнявшись с с Патриком Марло. Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (178).

Главные рекорды Александра Овечкина