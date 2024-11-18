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Овечкин вышел на 1-е место по голам в НХЛ в 39-летнем возрасте, повторив рекорд Фёдорова

Овечкин вышел на 1-е место по голам в НХЛ в 39-летнем возрасте, повторив рекорд Фёдорова
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги забросил 11 шайб и отдал 10 результативных передач за 17 матчей, выйдя на первое место по голам в НХЛ в 39-летнем возрасте среди россиян.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38    

Рекордное достижение в 39-летнем возрасте среди россиян принадлежит Сергею Фёдорову. В сезоне-2008/2009 Фёдоров забросил 11 шайб за 52 матча. Сегодня Овечкин повторил его, отметившись голом в ворота «Вегас Голден Найтс».

Напомним, сегодня Овечкин впервые забил Илье Самсонову, это 177-й вратарь, которому забил Александр. По количеству вратарей, в чьи ворота забивал, Овечкин вышел на второе место, сравнявшись с с Патриком Марло. Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (178).

Главные рекорды Александра Овечкина

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