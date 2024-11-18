Александр Овечкин вышел на первое место списка снайперов сезона НХЛ среди россиян
Поделиться
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги забросил 11 шайб и отдал 10 результативных передач за 17 матчей, выйдя на первое место по голам в НХЛ в текущем сезоне среди россиян.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38
Столько же голов в текущем сезоне регулярки в свой актив записали ещё два россиянина: Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд». Таким образом, первое место среди российских снайперов сезона НХЛ Овечкин делит с двумя другими форвардами.
Напомним, сегодня Овечкин поразил ворота «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости данная встреча ещё не окончена, «Вашингтон» выиграет её со счётом 3:2 к концу второго периода.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ
Комментарии
- 18 ноября 2024
-
05:50
-
05:43
-
05:42
-
05:33
-
04:50
-
04:45
-
04:30
-
04:26
-
03:35
-
02:35
-
00:19
-
00:07
- 17 ноября 2024
-
23:53
-
23:40
-
23:29
-
23:17
-
22:15
-
21:58
-
21:12
-
20:33
-
20:19
-
20:05
-
19:58
-
19:39
-
19:22
-
19:19
-
19:15
-
19:13
-
18:27
-
18:10
-
17:54
-
17:23
-
17:03
-
16:43
-
15:55