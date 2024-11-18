Александр Овечкин вышел на первое место списка снайперов сезона НХЛ среди россиян

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги забросил 11 шайб и отдал 10 результативных передач за 17 матчей, выйдя на первое место по голам в НХЛ в текущем сезоне среди россиян.

Столько же голов в текущем сезоне регулярки в свой актив записали ещё два россиянина: Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд». Таким образом, первое место среди российских снайперов сезона НХЛ Овечкин делит с двумя другими форвардами.

Напомним, сегодня Овечкин поразил ворота «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости данная встреча ещё не окончена, «Вашингтон» выиграет её со счётом 3:2 к концу второго периода.

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