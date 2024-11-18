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Александр Овечкин вышел на первое место списка снайперов сезона НХЛ среди россиян

Александр Овечкин вышел на первое место списка снайперов сезона НХЛ среди россиян
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги забросил 11 шайб и отдал 10 результативных передач за 17 матчей, выйдя на первое место по голам в НХЛ в текущем сезоне среди россиян.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38    

Столько же голов в текущем сезоне регулярки в свой актив записали ещё два россиянина: Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд». Таким образом, первое место среди российских снайперов сезона НХЛ Овечкин делит с двумя другими форвардами.

Напомним, сегодня Овечкин поразил ворота «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости данная встреча ещё не окончена, «Вашингтон» выиграет её со счётом 3:2 к концу второго периода.

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