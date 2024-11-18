Александр Овечкин оформил дубль, забив 865-й гол в карьере НХЛ
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В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс « принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:2 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Эти голы стал для него 864-м и 865-м за карьеру в НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и 10 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 865 гола и 707 результативных передач в 1443 играх.
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