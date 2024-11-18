Александр Овечкин оформил дубль, забив 865-й гол в карьере НХЛ

В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс « принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:2 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Эти голы стал для него 864-м и 865-м за карьеру в НХЛ.

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В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и 10 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 865 гола и 707 результативных передач в 1443 играх.