Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 29 шайб

В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В составе «Вашингтона» дублем отметился российский нападающий Александр Овечкин, став ещё ближе к рекорду Уэйна Гретцки.
Для Овечкина эти шайбы стали 864-й и 865-й в карьере в НХЛ. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 29 шайб. На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом. Счёт 4:2 в пользу «Кэпиталз».
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+10». Овечкин также вышел на чистое первое место списка снайперов текущего сезона НХЛ среди россиян, обойдя Никиту Кучерова и Кирилла Капризова.
Овечкин поздравил владельца «Вашингтона» с 1000-й победой
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