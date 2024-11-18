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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 29 шайб

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 29 шайб
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В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В составе «Вашингтона» дублем отметился российский нападающий Александр Овечкин, став ещё ближе к рекорду Уэйна Гретцки.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38    

Для Овечкина эти шайбы стали 864-й и 865-й в карьере в НХЛ. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 29 шайб. На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом. Счёт 4:2 в пользу «Кэпиталз».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+10». Овечкин также вышел на чистое первое место списка снайперов текущего сезона НХЛ среди россиян, обойдя Никиту Кучерова и Кирилла Капризова.

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