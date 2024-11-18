Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» на выезде обыграть «Вегас»

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

У победителей заброшенными шайбами отличились канадский защитник Джейкоб Чикран, чешский нападающий Якуб Врана. На счету российского форварда Александра Овечкина хет-трик.

В составе «Вегаса» шайбы забросили канадские форварды Бретт Хауден и Киган Колесар.

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«Вегас» начнёт выездную серию и встретится с командой «Торонто Мэйпл Лифс» 21 ноября. «Вашингтон» на выезде сыграет с новичком лиги «Ютой» 19 ноября.