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Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Вегасом», забив 866-й гол в карьере НХЛ

Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Вегасом», забив 866-й гол в карьере НХЛ
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». По ходу встречи тремя заброшенными шайбами отличился российский форвард и капитан «столичных» Александр Овечкин.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

Эти голы стали для Овечкина 864-м, 865-м и 866-м за карьеру в НХЛ соответственно. Александр по разу отличился в каждом из периодом сегодняшнего матча. Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу «Вашингтона».

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 10 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 865 голов и 707 результативных передач.

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