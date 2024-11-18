Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Вегасом», забив 866-й гол в карьере НХЛ

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». По ходу встречи тремя заброшенными шайбами отличился российский форвард и капитан «столичных» Александр Овечкин.

Эти голы стали для Овечкина 864-м, 865-м и 866-м за карьеру в НХЛ соответственно. Александр по разу отличился в каждом из периодом сегодняшнего матча. Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу «Вашингтона».

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 10 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 865 голов и 707 результативных передач.

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