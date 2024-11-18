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Александр Овечкин благодаря хет-трику сократил отставание от рекорда Гретцки до 28 шайб

Александр Овечкин благодаря хет-трику сократил отставание от рекорда Гретцки до 28 шайб
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». В составе «Вашингтона» хет-триком отметился российский нападающий Александр Овечкин, став ещё ближе к рекорду Уэйна Гретцки.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

Для Овечкина эти шайбы стали 864-й, 865-й и 866-й в карьере в НХЛ. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 28 шайб. Игра завершилась победой «столичных» со счётом 5:2.

Напомним, после этого матча Овечкин вышел на первое место списка снайперов текущего сезона НХЛ (13), деля его с Сэмом Райнхартом и Леоном Драйзайтлем, у которых те же 13 голов.

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