Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 28 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 864-ю, 865-ю и 866-ю шайбы в рамках Национальной хоккейной лиги. Эти голы помогли «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победить «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершилась со счётом 5:2.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 28 шайб.

Теперь на счету россиянина 13 голов и 10 результативных передач в 17 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1443 матчах, забив 866 голов и сделав 707 результативных передач при коэффициенте полезности «+58».