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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 28 шайб до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 28 шайб до рекорда Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 864-ю, 865-ю и 866-ю шайбы в рамках Национальной хоккейной лиги. Эти голы помогли «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победить «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершилась со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 28 шайб.

Теперь на счету россиянина 13 голов и 10 результативных передач в 17 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1443 матчах, забив 866 голов и сделав 707 результативных передач при коэффициенте полезности «+58».

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
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