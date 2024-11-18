Овечкин вышел на первое место списка снайперов текущего сезона НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач за 17 матчей, выйдя на первое место по голам в НХЛ в текущем сезоне.

Столько же голов в текущем сезоне регулярки в свой актив записали ещё два хоккеиста: Сэм Райнхарт из «Флориды Пантерз» и Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом, первое место среди снайперов сезона НХЛ Овечкин делит с двумя другими форвардами.

Напомним, Александр отметился хет-триком в ворота «Вегаса», матч с которым завершился несколько минут назад. Овечкин теперь отстаёт от рекорда Гретцки на 28 шайб.

Главные рекорды Александра Овечкина