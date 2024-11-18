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Овечкин вышел на первое место списка снайперов текущего сезона НХЛ

Овечкин вышел на первое место списка снайперов текущего сезона НХЛ
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач за 17 матчей, выйдя на первое место по голам в НХЛ в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

Столько же голов в текущем сезоне регулярки в свой актив записали ещё два хоккеиста: Сэм Райнхарт из «Флориды Пантерз» и Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом, первое место среди снайперов сезона НХЛ Овечкин делит с двумя другими форвардами.

Напомним, Александр отметился хет-триком в ворота «Вегаса», матч с которым завершился несколько минут назад. Овечкин теперь отстаёт от рекорда Гретцки на 28 шайб.

Главные рекорды Александра Овечкина

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