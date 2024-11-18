Александр Овечкин забросил 11 шайб в 10 матчах

39-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча с «Вегас Голден Найтс» оформил хет-трик (5:2). Таким образом, в активе россиянина 11 голов в 10 матчах.

Нападающий забросил шайбы во всех трёх периодах (на 6-й, 38-й и 60-й минутах), одна из которых была в пустые ворота.

Напомним, в этом матче Овечкин забросил свои 864-ю, 865-ю и 866-ю шайбы в своей карьере в НХЛ. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 28 шайб. После этого матча Овечкин вышел на первое место списка снайперов текущего сезона НХЛ (13), деля его с Сэмом Райнхартом и Леоном Драйзайтлем, у которых те же 13 голов.