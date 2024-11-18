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Александр Овечкин оформил хет-трик впервые с декабря 2022 года

Александр Овечкин оформил хет-трик впервые с декабря 2022 года
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39-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча с «Вегас Голден Найтс», который закончился победой столичной команды (5:2), оформил первый хет-трик с декабря 2022 года.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

Нападающий забросил шайбы во всех трёх периодах (на 6-й, 38-й и 60-й минутах), одна из которых была в пустые ворота.

Последний раз хет-трик был на счету россиянина 14 декабря 2022 года в матче с «Чикаго Блэкхоукс». В том матче Овечкин достиг отметки в 800 шайб в НХЛ.

Напомним, в матче с «Вегасом» Овечкин забросил свои 864-ю, 865-ю и 866-ю шайбы в своей карьере в НХЛ. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 28 шайб. После этого матча Овечкин вышел на первое место списка снайперов текущего сезона НХЛ (13).

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