Александр Овечкин оформил хет-трик впервые с декабря 2022 года

39-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча с «Вегас Голден Найтс», который закончился победой столичной команды (5:2), оформил первый хет-трик с декабря 2022 года.

Нападающий забросил шайбы во всех трёх периодах (на 6-й, 38-й и 60-й минутах), одна из которых была в пустые ворота.

Последний раз хет-трик был на счету россиянина 14 декабря 2022 года в матче с «Чикаго Блэкхоукс». В том матче Овечкин достиг отметки в 800 шайб в НХЛ.

Напомним, в матче с «Вегасом» Овечкин забросил свои 864-ю, 865-ю и 866-ю шайбы в своей карьере в НХЛ. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 28 шайб. После этого матча Овечкин вышел на первое место списка снайперов текущего сезона НХЛ (13).