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Овечкин установил рекорд НХЛ в возрасте 39+. Такого не удавалось никому в истории

Овечкин установил рекорд НХЛ в возрасте 39+. Такого не удавалось никому в истории
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Российский форвард капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги забросил 11 шайб на отрезке в 10 матчей, установив уникальное достижение среди всех игроков 39-летнего возраста и старше в истории лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

Ранее ни одному хоккеисту НХЛ не удавалось забросить 11 шайб на отрезке в 10 матчей регулярки в возрасте 39+ лет.

Напомним, Овечкин по ходу сегодняшнего матча с «Вегас Голден Найтс» стал автором трёх заброшенных шайб и помог своей команде одержать победу со счётом 5:2. Отставание российского форварда от снайперского рекорда Уэйна Гретцки теперь составляет 28 шайб.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 13 шайб и 10 ассистов в 23 матчах НХЛ.

Главные рекорды Александра Овечкина

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