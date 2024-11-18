Овечкин установил рекорд НХЛ в возрасте 39+. Такого не удавалось никому в истории

Российский форвард капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги забросил 11 шайб на отрезке в 10 матчей, установив уникальное достижение среди всех игроков 39-летнего возраста и старше в истории лиги.

Ранее ни одному хоккеисту НХЛ не удавалось забросить 11 шайб на отрезке в 10 матчей регулярки в возрасте 39+ лет.

Напомним, Овечкин по ходу сегодняшнего матча с «Вегас Голден Найтс» стал автором трёх заброшенных шайб и помог своей команде одержать победу со счётом 5:2. Отставание российского форварда от снайперского рекорда Уэйна Гретцки теперь составляет 28 шайб.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 13 шайб и 10 ассистов в 23 матчах НХЛ.

Главные рекорды Александра Овечкина