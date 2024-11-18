Овечкин сократил отставание от Бурка до 6 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «столичных» со счётом 5:2.
Занимающий 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ россиянин набрал 1573-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться легендарный защитник Рэй Бурк, в активе которого 1579 очков в 1612 матчах в НХЛ. Проводящий сегодня 1443-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Бурка до 6 очков.
Напомним, рекорд по очкам в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857). На втором месте находится Яромир Ягр, у которого 1921 очко, замыкает тройку лидеров Марк Мессье с 1887 очками.
После сегодняшнего матча Овечкин вышел на первое место списка снайперов текущего сезона регулярки, деля его с Сэмом Райнхартом и Леоном Драйзайтлем.
Главные рекорды Александра Овечкина
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