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Овечкин сократил отставание от Бурка до 6 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин сократил отставание от Бурка до 6 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «столичных» со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

Занимающий 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ россиянин набрал 1573-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться легендарный защитник Рэй Бурк, в активе которого 1579 очков в 1612 матчах в НХЛ. Проводящий сегодня 1443-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Бурка до 6 очков.

Напомним, рекорд по очкам в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857). На втором месте находится Яромир Ягр, у которого 1921 очко, замыкает тройку лидеров Марк Мессье с 1887 очками.

После сегодняшнего матча Овечкин вышел на первое место списка снайперов текущего сезона регулярки, деля его с Сэмом Райнхартом и Леоном Драйзайтлем.

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