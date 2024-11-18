Овечкин превзошёл Фёдорова, став лучшим российским снайпером НХЛ в 39-летнем возрасте

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча с «Вегас Голден Найтс», который закончился победой «столичных» (5:2), оформил хет-трик и стал лучшим снайпером в истории НХЛ в 39-летнем возрасте среди россиян. На его счету теперь 13 голов.

Рекордное достижение в 39-летнем возрасте среди россиян принадлежало Сергею Фёдорову, забросившему в сезоне-2008/2009 11 шайб за 52 матча.

Напомним, в матче с «Вегасом» Овечкин забросил свои 864-ю, 865-ю и 866-ю шайбы в своей карьере в НХЛ. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 28 шайб. После этого матча Овечкин вышел на первое место списка снайперов текущего сезона НХЛ (13).