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Овечкин превзошёл Фёдорова, став лучшим российским снайпером НХЛ в 39-летнем возрасте

Овечкин превзошёл Фёдорова, став лучшим российским снайпером НХЛ в 39-летнем возрасте
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча с «Вегас Голден Найтс», который закончился победой «столичных» (5:2), оформил хет-трик и стал лучшим снайпером в истории НХЛ в 39-летнем возрасте среди россиян. На его счету теперь 13 голов.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

Рекордное достижение в 39-летнем возрасте среди россиян принадлежало Сергею Фёдорову, забросившему в сезоне-2008/2009 11 шайб за 52 матча.

Напомним, в матче с «Вегасом» Овечкин забросил свои 864-ю, 865-ю и 866-ю шайбы в своей карьере в НХЛ. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 28 шайб. После этого матча Овечкин вышел на первое место списка снайперов текущего сезона НХЛ (13).

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