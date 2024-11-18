Овечкин оформил хет-трик в НХЛ, подробности покушения на Вадима Евсеева. Главное к утру
Российский форвард Александр Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Вегас» в матче НХЛ, оформив хет-трик, на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева напали с холодным оружием в Астрахани, он из больницы сообщил подробности произошедшего, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP — 2024. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» на выезде обыграть «Вегас».
- «Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего». Вадим Евсеев — о состоянии после нападения.
- Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв Тейлора Фрица.
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- Хет-трик Холанда помог Норвегии разгромить Казахстан Черчесова со счётом 5:0.
- Сборная Англии разгромила Ирландию в матче Лиги наций.
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- Даниил Медведев опустился в рейтинге ATP, пропустив вперёд Тейлора Фрица.
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