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18 ноября главные новости спорта, результаты Лиги наций, футбол, теннис, результаты НХЛ, результаты НБА, Александр Овечкин

Овечкин оформил хет-трик в НХЛ, подробности покушения на Вадима Евсеева. Главное к утру
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Российский форвард Александр Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Вегас» в матче НХЛ, оформив хет-трик, на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева напали с холодным оружием в Астрахани, он из больницы сообщил подробности произошедшего, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP — 2024. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» на выезде обыграть «Вегас».
  2. «Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего». Вадим Евсеев — о состоянии после нападения.
  3. Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв Тейлора Фрица.
  4. Франция уверенно победила Италию в матче Лиги наций.
  5. Александр Овечкин благодаря хет-трику сократил отставание от рекорда Гретцки до 28 шайб.
  6. Хет-трик Холанда помог Норвегии разгромить Казахстан Черчесова со счётом 5:0.
  7. Сборная Англии разгромила Ирландию в матче Лиги наций.
  8. Овечкин установил рекорд НХЛ в возрасте 39+. Такого не удавалось никому в истории.
  9. Сборная Казахстана при Черчесове установила антирекорд Лиги наций с общей разницей 0:15.
  10. Александр Овечкин вплотную приблизился к рекорду Яромира Ягра в НХЛ.
  11. Результаты матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 17 ноября.
  12. Даниил Медведев опустился в рейтинге ATP, пропустив вперёд Тейлора Фрица.
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