Шат-аут Куика и результативный пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»

В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали «синерубашечники» со счётом 2:0.

Главным героем матча стал голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик, отразивший все 24 броска по воротам. 38-летний американский вратарь провёл второй подряд «сухой» матч. Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин отметился великолепной передачей на пустой угол, которую замкнул Алекси Лафреньер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Сиэтл» прервал свою четырёхматчевую победную серию. «Рейнджерс» одержали вторую победу кряду.