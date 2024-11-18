Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин спас «Вашингтон» от неминуемого гола, не дав Барбашёву поразить пустые ворота

Овечкин спас «Вашингтон» от неминуемого гола, не дав Барбашёву поразить пустые ворота
Комментарии

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

В середине второго периода при счёте 3:2 в пользу «Вашингтона» капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин спас команду от неминуемого гола. Ветеран не дал забить своему соотечественнику Ивану Барбашёву, который не смог бросить уже в пустые ворота. Овечкин заблокировал клюшку форварду «Вегаса», что помешало ему поразить пустые ворота.

ВИДЕО

Напомним, главным героем матча стал Овечкин, оформивший свой 31-й хет-трик в карьере.

Материалы по теме
Безумный Овечкин! Первый хет-трик за два года и один шаг до великого рекорда
Видео
Безумный Овечкин! Первый хет-трик за два года и один шаг до великого рекорда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android