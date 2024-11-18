Овечкин спас «Вашингтон» от неминуемого гола, не дав Барбашёву поразить пустые ворота

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

В середине второго периода при счёте 3:2 в пользу «Вашингтона» капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин спас команду от неминуемого гола. Ветеран не дал забить своему соотечественнику Ивану Барбашёву, который не смог бросить уже в пустые ворота. Овечкин заблокировал клюшку форварду «Вегаса», что помешало ему поразить пустые ворота.

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Напомним, главным героем матча стал Овечкин, оформивший свой 31-й хет-трик в карьере.