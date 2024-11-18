НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 ноября

18 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали гости. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором хет-трика. Последний раз хет-трик был на счету россиянина 31 декабря 2022 года в матче с «Монреалем».