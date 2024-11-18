НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 ноября
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18 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Кайру) – 06:05 1:1 Свечников (Нечас, Гостисбер) – 19:35 (pp) 2:1 Робинсон (Орлов, Нечас) – 20:17 3:1 Нечас (Робинсон) – 32:26 4:1 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 56:47
В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали гости. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором хет-трика. Последний раз хет-трик был на счету россиянина 31 декабря 2022 года в матче с «Монреалем».
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38 2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Панарин) – 37:30 0:2 Джонс (Какко, Кайлли) – 42:58
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Л'Эрё (Смит, Маккэррон) – 05:28 1:1 Рятю (Бреннстрём, Хайнен) – 11:34 2:1 Петтерссон (Хьюз, Гарланд) – 29:51 (pp) 2:2 Стэмкос (Йози, О'Райлли) – 32:17 (pp) 2:3 Йози (Шей, Форсберг) – 34:21 2:4 Стэмкос – 39:38 (pp) 3:4 Шервуд (Хайнен, Майерс) – 54:00 3:5 Нюквист – 59:39
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