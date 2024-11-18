Дубль Стэмкоса помог «Нэшвиллу» обыграть «Ванкувер» в выездном матче
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Нэшвиллом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Л'Эрё (Смит, Маккэррон) – 05:28 1:1 Рятю (Бреннстрём, Хайнен) – 11:34 2:1 Петтерссон (Хьюз, Гарланд) – 29:51 (pp) 2:2 Стэмкос (Йози, О'Райлли) – 32:17 (pp) 2:3 Йози (Шей, Форсберг) – 34:21 2:4 Стэмкос – 39:38 (pp) 3:4 Шервуд (Хайнен, Майерс) – 54:00 3:5 Нюквист – 59:39
Одним из главных героев матча стал нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос, оформивший дубль. Ещё по голу в составе «хищников» забили Закари Л'Эрё, Роман Йози и Густав Нюквист. За «Кэнакс» отличились Аату Рятю, Элиас Петтерссон и Кифер Шервуд.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Нэшвилл» прервал свою трёхматчевую серию поражений и одержал лишь вторую победу за последний восемь матчей. «Ванкувер» потерпел третье поражение за последние пять игр.
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