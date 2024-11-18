Дубль Стэмкоса помог «Нэшвиллу» обыграть «Ванкувер» в выездном матче

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Нэшвиллом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос, оформивший дубль. Ещё по голу в составе «хищников» забили Закари Л'Эрё, Роман Йози и Густав Нюквист. За «Кэнакс» отличились Аату Рятю, Элиас Петтерссон и Кифер Шервуд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Нэшвилл» прервал свою трёхматчевую серию поражений и одержал лишь вторую победу за последний восемь матчей. «Ванкувер» потерпел третье поражение за последние пять игр.