Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по количеству матчей с двумя и более голами

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором хет-трика. Это 176-й матч в карьере россиянина с двумя и более забитыми голами. Овечкин занимает второе место по этому показателю, уступая лишь Уэйну Гретцки, на счету которого 189 матчей с двумя и более голами.

Этот матч стал для Овечкина 99-м выездным с двумя и более голами. Александр может стать первым игроком в истории НХЛ, кому покорится отметка в 100 гостевых матчей с двумя и более голами.