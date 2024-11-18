Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по количеству матчей с двумя и более голами
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В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38 2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором хет-трика. Это 176-й матч в карьере россиянина с двумя и более забитыми голами. Овечкин занимает второе место по этому показателю, уступая лишь Уэйну Гретцки, на счету которого 189 матчей с двумя и более голами.
Этот матч стал для Овечкина 99-м выездным с двумя и более голами. Александр может стать первым игроком в истории НХЛ, кому покорится отметка в 100 гостевых матчей с двумя и более голами.
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