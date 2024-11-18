Строум повторил рекордную серию Бекстрёма с голевыми передачами в шайбах Овечкина
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В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38 2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. Первую свою шайбу россиянин забросил с передачи Дилана Строума. Это 11-й подряд гол Овечкина с передачи Строума. Таким образом, Дилан повторил рекордную серию, принадлежащую Никласу Бекстрёму по числу ассистов подряд в голах Овечкина. Шведский центральный нападающий сделал 11 подряд голевых передач в шайбах Овечкина на стыке сезонов-2010/2011 и 2011/2012.
Отметим, что второй гол в ворота «Вегаса» Овечкин забил без участия Строума и прервал эту результативную серию.
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