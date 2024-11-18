Строум повторил рекордную серию Бекстрёма с голевыми передачами в шайбах Овечкина

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. Первую свою шайбу россиянин забросил с передачи Дилана Строума. Это 11-й подряд гол Овечкина с передачи Строума. Таким образом, Дилан повторил рекордную серию, принадлежащую Никласу Бекстрёму по числу ассистов подряд в голах Овечкина. Шведский центральный нападающий сделал 11 подряд голевых передач в шайбах Овечкина на стыке сезонов-2010/2011 и 2011/2012.

Отметим, что второй гол в ворота «Вегаса» Овечкин забил без участия Строума и прервал эту результативную серию.