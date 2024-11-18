Овечкин поделился эмоциями от хет-трика в Вегасе, где он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от хет-трика в ворота «Вегаса» (5:2). Это была первая победа «Кэпиталз» в основное время на домашней площадке «Голден Найтс».

«Это была наша первая победа в основное время в Вегасе. Крутые ощущения и атмосфера, как всегда. Мы играли самоотверженно, наш вратарь Логан Томпсон проделал великолепную работу. Все блокировали броски и жертвовали своим телом. Мы берём эту победу и двигаемся дальше.

Мой хет-трик в Вегасе, где мы выиграли Кубок Стэнли в 2018 году? Это останется со мной навсегда. Великолепные воспоминания», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.