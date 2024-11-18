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Овечкин поделился эмоциями от хет-трика в Вегасе, где он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году

Овечкин поделился эмоциями от хет-трика в Вегасе, где он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от хет-трика в ворота «Вегаса» (5:2). Это была первая победа «Кэпиталз» в основное время на домашней площадке «Голден Найтс».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

«Это была наша первая победа в основное время в Вегасе. Крутые ощущения и атмосфера, как всегда. Мы играли самоотверженно, наш вратарь Логан Томпсон проделал великолепную работу. Все блокировали броски и жертвовали своим телом. Мы берём эту победу и двигаемся дальше.

Мой хет-трик в Вегасе, где мы выиграли Кубок Стэнли в 2018 году? Это останется со мной навсегда. Великолепные воспоминания», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

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