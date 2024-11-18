Назаров отреагировал на хет-трик Овечкина и выступил с пожеланием для Александра

Известный тренер Андрей Назаров поздравил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с хет-триком в ворота «Вегаса» (5:2) и пожелал россиянину избежать травм и продолжить забивать голы в том же темпе.

«Наши ребята за океаном продолжают ставить на уши НХЛ, зрители на трибунах сходят с ума от такого уровня хоккея и рукоплещут российским хоккеистам. Сегодня Александр Овечкин оформил хет-трик впервые с декабря 2022 года, набрав отличную форму. Саша превзошёл Сергея Фёдорова, став лучшим российским снайпером НХЛ в 39-летнем возрасте. Хочется поздравить Овечкина с очередным рекордом и достижением. Главное, что хочется пожелать, – без травм и продолжать в том же духе.

Все мы живём в непростое время: недруги не дремлют, пытаются создать нам кучу проблем, но они не понимают, что на самом деле эти проблемы зеркально и в многократном размере увеличиваются для них. Сила российского народа – в единстве. Нас не запугать, мы идём своей дорогой, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.