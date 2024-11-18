«Весь хоккейный мир ждёт, когда он побьёт рекорд Гретцки». Крикунов — о хет-трике Овечкина
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил хет-трик капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Вегаса» (5:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38 2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23
«Очень рад хет-трику Александра Овечкина, до рекорда Уэйна Гретцки осталось 28 шайб. Саня молодец, взялся за дело, здоровье есть и всегда было, Сашка — здоровый и целеустремлённый парень. Не только я радуюсь, а вся страна болеет и переживает, весь хоккейный мир ждёт, когда он побьёт рекорд Гретцки. Дай бог, чтобы обошлось без травм», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Для Овечкина эти шайбы стали 864-й, 865-й и 866-й в карьере в НХЛ. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 28 шайб.
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