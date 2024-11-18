«Весь хоккейный мир ждёт, когда он побьёт рекорд Гретцки». Крикунов — о хет-трике Овечкина

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил хет-трик капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Вегаса» (5:2).

«Очень рад хет-трику Александра Овечкина, до рекорда Уэйна Гретцки осталось 28 шайб. Саня молодец, взялся за дело, здоровье есть и всегда было, Сашка — здоровый и целеустремлённый парень. Не только я радуюсь, а вся страна болеет и переживает, весь хоккейный мир ждёт, когда он побьёт рекорд Гретцки. Дай бог, чтобы обошлось без травм», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Для Овечкина эти шайбы стали 864-й, 865-й и 866-й в карьере в НХЛ. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 28 шайб.