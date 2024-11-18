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«Удача была на моей стороне». Овечкин — о том, как он не дал забить верный гол Барбашёву

«Удача была на моей стороне». Овечкин — о том, как он не дал забить верный гол Барбашёву
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал момент в матче с «Вегасом» (5:2), когда он помешал форварду «Голден Найтс» Ивану Барбашёву забросить шайбу в пустые ворота. Овечкин заблокировал клюшку соотечественника, и шайба прошла мимо пустых ворот. Эпизод произошёл в середине второго периода при счёте 3:2 в пользу «Кэпиталз».

ВИДЕО

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

«Это произошло так быстро, что, по-моему, он даже не понял, что шайба прошла между ног вратаря Томпсона. Я был немного удивлён. Это удача, которая была на нашей стороне в тот момент», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, главным героем матча стал Овечкин, оформивший свой 31-й хет-трик в карьере.

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