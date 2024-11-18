«Удача была на моей стороне». Овечкин — о том, как он не дал забить верный гол Барбашёву

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал момент в матче с «Вегасом» (5:2), когда он помешал форварду «Голден Найтс» Ивану Барбашёву забросить шайбу в пустые ворота. Овечкин заблокировал клюшку соотечественника, и шайба прошла мимо пустых ворот. Эпизод произошёл в середине второго периода при счёте 3:2 в пользу «Кэпиталз».

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«Это произошло так быстро, что, по-моему, он даже не понял, что шайба прошла между ног вратаря Томпсона. Я был немного удивлён. Это удача, которая была на нашей стороне в тот момент», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, главным героем матча стал Овечкин, оформивший свой 31-й хет-трик в карьере.