Реакция Александра Овечкина на хет-трик в ворота «Вегаса»
Поделиться
В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали хоккеисты «Кэпиталз».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. Свою третью шайбу россиянин забросил в пустые ворота в концовке матча. Александр эмоционально отпраздновал эту заброшенную шайбу в компании партнёров по команде.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38 2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23
Александр Овечкин оформил свой 31-й хет-трик в карьере. Последний раз хет-трик был на счету россиянина 31 декабря 2022 года в матче с «Монреаль Канадиенс».
Материалы по теме
Комментарии
- 18 ноября 2024
-
10:36
-
10:26
-
10:22
-
10:11
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:41
-
09:40
-
09:35
-
09:10
-
08:56
-
08:42
-
08:30
-
08:26
-
08:23
-
08:05
-
07:44
-
07:42
-
07:35
-
07:29
-
07:21
-
07:11
-
07:02
-
07:02
-
06:49
-
06:47
-
05:50
-
05:43
-
05:42
-
05:33
-
04:50
-
04:45
-
04:30
-
04:26