Реакция Александра Овечкина на хет-трик в ворота «Вегаса»

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали хоккеисты «Кэпиталз».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. Свою третью шайбу россиянин забросил в пустые ворота в концовке матча. Александр эмоционально отпраздновал эту заброшенную шайбу в компании партнёров по команде.

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Александр Овечкин оформил свой 31-й хет-трик в карьере. Последний раз хет-трик был на счету россиянина 31 декабря 2022 года в матче с «Монреаль Канадиенс».