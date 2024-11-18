Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин стал 12-м хоккеистом в истории НХЛ, который оформил хет-трик в возрасте 39+ лет

Овечкин стал 12-м хоккеистом в истории НХЛ, который оформил хет-трик в возрасте 39+ лет
Комментарии

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором хет-трика. Овечкин стал 12-м хоккеистом в истории НХЛ, который оформил хет-трик в возрасте 39+ лет:

ИгрокХет-трики
1.Горди Хоу4
2.Джонни Бьюсик2
3.Жан Беливо1
4.Жан Ратель1
5.Люк Робитайл1
6.Джо Ньюиндайк1
7.Никлас Лидстрём1
8.Теэму Селянне1
9.Яромир Ягр1
10.Шейн Доун1
11.Джо Торнтон1
12.Александр Овечкин*1

* — действующий игрок

Александр Овечкин оформил свой 31-й хет-трик в карьере. Последний раз хет-трик был на счету россиянина 31 декабря 2022 года в матче с «Монреаль Канадиенс».

Материалы по теме
Овечкин — легендарный ветеран! А кто ещё оформлял хет-трик в НХЛ в 39+?
Овечкин — легендарный ветеран! А кто ещё оформлял хет-трик в НХЛ в 39+?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android