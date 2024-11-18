Овечкин стал 12-м хоккеистом в истории НХЛ, который оформил хет-трик в возрасте 39+ лет

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором хет-трика. Овечкин стал 12-м хоккеистом в истории НХЛ, который оформил хет-трик в возрасте 39+ лет:

№ Игрок Хет-трики 1. Горди Хоу 4 2. Джонни Бьюсик 2 3. Жан Беливо 1 4. Жан Ратель 1 5. Люк Робитайл 1 6. Джо Ньюиндайк 1 7. Никлас Лидстрём 1 8. Теэму Селянне 1 9. Яромир Ягр 1 10. Шейн Доун 1 11. Джо Торнтон 1 12. Александр Овечкин* 1

* — действующий игрок

Александр Овечкин оформил свой 31-й хет-трик в карьере. Последний раз хет-трик был на счету россиянина 31 декабря 2022 года в матче с «Монреаль Канадиенс».