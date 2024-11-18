Овечкин стал 12-м хоккеистом в истории НХЛ, который оформил хет-трик в возрасте 39+ лет
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В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38 2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором хет-трика. Овечкин стал 12-м хоккеистом в истории НХЛ, который оформил хет-трик в возрасте 39+ лет:
|№
|Игрок
|Хет-трики
|1.
|Горди Хоу
|4
|2.
|Джонни Бьюсик
|2
|3.
|Жан Беливо
|1
|4.
|Жан Ратель
|1
|5.
|Люк Робитайл
|1
|6.
|Джо Ньюиндайк
|1
|7.
|Никлас Лидстрём
|1
|8.
|Теэму Селянне
|1
|9.
|Яромир Ягр
|1
|10.
|Шейн Доун
|1
|11.
|Джо Торнтон
|1
|12.
|Александр Овечкин*
|1
* — действующий игрок
Александр Овечкин оформил свой 31-й хет-трик в карьере. Последний раз хет-трик был на счету россиянина 31 декабря 2022 года в матче с «Монреаль Канадиенс».
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