Трёхкратный чемпион мира оценил хет-трик Овечкина в ворота «Вегаса»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил хет-трик капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Вегаса» (5:2).

— Сегодня Овечкин сделал хет-трик в ворота «Вегаса», как оцените выступление Александра?

— Он молодец. И «Вашингтон» по сравнению с прошлым годом играет здорово. Там тренер считается одним из лучших в лиге по первой части сезона. Я в прошлом году говорил, что игра команды оставляет желать лучшего, и игра Саши тоже, соответственно. Не может игрок делать один результат. Сейчас они хорошо играют, команда выигрывает, Саша забивает – это всё взаимосвязано.

— Насколько на игру влияет тот факт, что Овечкину нашли прекрасных партнёров в лице Протаса и Строума?

— Они и были в прошлом году. Это всё работа тренерского штаба. Каждый знает, что он делает. Это организационная и правильная игра, в хаосе ничего хорошего не будет: одну игру выиграешь, две, что дальше? Ребята знают, что делают, есть взаимопонимание, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.