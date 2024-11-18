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Трёхкратный чемпион мира оценил хет-трик Овечкина в ворота «Вегаса»

Трёхкратный чемпион мира оценил хет-трик Овечкина в ворота «Вегаса»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил хет-трик капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Вегаса» (5:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

— Сегодня Овечкин сделал хет-трик в ворота «Вегаса», как оцените выступление Александра?
— Он молодец. И «Вашингтон» по сравнению с прошлым годом играет здорово. Там тренер считается одним из лучших в лиге по первой части сезона. Я в прошлом году говорил, что игра команды оставляет желать лучшего, и игра Саши тоже, соответственно. Не может игрок делать один результат. Сейчас они хорошо играют, команда выигрывает, Саша забивает – это всё взаимосвязано.

— Насколько на игру влияет тот факт, что Овечкину нашли прекрасных партнёров в лице Протаса и Строума?
— Они и были в прошлом году. Это всё работа тренерского штаба. Каждый знает, что он делает. Это организационная и правильная игра, в хаосе ничего хорошего не будет: одну игру выиграешь, две, что дальше? Ребята знают, что делают, есть взаимопонимание, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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