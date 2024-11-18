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Александр Овечкин вплотную приблизился к Филу Эспозито по числу хет-триков в НХЛ

Александр Овечкин вплотную приблизился к Филу Эспозито по числу хет-триков в НХЛ
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В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали хоккеисты «Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. Сегодняшний хет-трик стал для Александра 31-м, а у находящегося на пятом месте Фила Эспозито таких за карьеру набралось 32. Лидером лиги по числу хет-триков за карьеру в НХЛ является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 50 хет-триков.

ИгрокХет-трики
1.Уэйн Гретцки50
2.Марио Лемье40
3.Майк Босси39
4.Бретт Халл33
5.Фил Эспозито32
6.Александр Овечкин*31

* — действующий игрок

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