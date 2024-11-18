Александр Овечкин вплотную приблизился к Филу Эспозито по числу хет-триков в НХЛ
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В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали хоккеисты «Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38 2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. Сегодняшний хет-трик стал для Александра 31-м, а у находящегося на пятом месте Фила Эспозито таких за карьеру набралось 32. Лидером лиги по числу хет-триков за карьеру в НХЛ является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 50 хет-триков.
|№
|Игрок
|Хет-трики
|1.
|Уэйн Гретцки
|50
|2.
|Марио Лемье
|40
|3.
|Майк Босси
|39
|4.
|Бретт Халл
|33
|5.
|Фил Эспозито
|32
|6.
|Александр Овечкин*
|31
* — действующий игрок
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