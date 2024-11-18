Александр Овечкин вплотную приблизился к Филу Эспозито по числу хет-триков в НХЛ

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали хоккеисты «Кэпиталз».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. Сегодняшний хет-трик стал для Александра 31-м, а у находящегося на пятом месте Фила Эспозито таких за карьеру набралось 32. Лидером лиги по числу хет-триков за карьеру в НХЛ является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 50 хет-триков.

№ Игрок Хет-трики 1. Уэйн Гретцки 50 2. Марио Лемье 40 3. Майк Босси 39 4. Бретт Халл 33 5. Фил Эспозито 32 6. Александр Овечкин* 31

* — действующий игрок