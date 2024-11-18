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«Магнитка» сменила тренерский штаб команды, Равиль Гусманов покинул клуб

«Магнитка» сменила тренерский штаб команды, Равиль Гусманов покинул клуб
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«Магнитка» и главный тренер Равиль Гусманов расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Также куб покинул помощник главного тренера Вячеслав Долишня. Новым главным тренером «Магнитки» назначен Евгений Полозов. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона 2025/26 гг. Дмитрий Казионов также пополнил тренерский штаб «Магнитки».

Полозов с 2001 по 2004 годы играл в Суперлиге за СКА, а затем в Высшей лиге до сезона-2012/2013 гг. («Спартак», «Дмитров», «Ариада», «Саров», «Ермак»). В сезоне-2007/2008 стал бронзовым призёром ВХЛ в составе «Дмитрова». Тренерская карьера началась в сезоне-2013/2014 в ДЮСШ СКА с командой СКА-2002. Сезон 2020/2021 – тренер СКА-Варяги в МХЛ; 2021/2022 – главный тренер СКА-2005 в чемпионате Санкт-Петербурга; 2022/2023 – старший тренер СКА-Варяги в МХЛ; 2023/2024 – тренер ХК «Норильск» в ВХЛ.

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