Плющев: Овечкин словил кураж в игре с «Вегасом», набирать очки в каждом матче — достижение

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил хет-трик российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Вегаса» (5:2).

«Александр словил кураж в игре с «Вегасом», поэтому его результативность стала выше, чем в прошлых. Но матч на матч не приходится, в каждой игре набирать по очку — большое достижение.

Не думаю, что Александр скромничает, когда говорит, что готов не побить рекорд Гретцки. Он правду сказал, Александр играет на результат команды, а не на свой личный. Он не гоняется за голами, а создаёт их для себя и партнёров. Он этим руководствуется», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.