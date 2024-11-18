Плющев: Овечкин словил кураж в игре с «Вегасом», набирать очки в каждом матче — достижение
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил хет-трик российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Вегаса» (5:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38 2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23
«Александр словил кураж в игре с «Вегасом», поэтому его результативность стала выше, чем в прошлых. Но матч на матч не приходится, в каждой игре набирать по очку — большое достижение.
Не думаю, что Александр скромничает, когда говорит, что готов не побить рекорд Гретцки. Он правду сказал, Александр играет на результат команды, а не на свой личный. Он не гоняется за голами, а создаёт их для себя и партнёров. Он этим руководствуется», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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