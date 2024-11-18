Форвард «Вашингтона»: Овечкин хочет выигрывать каждое единоборство и каждый матч
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Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана прокомментировал хет-трик капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Вегасом» (5:2) и заявил, что россиянин хочет выиграть каждый матч.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38 2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23
«Он любит соревноваться как хоккеист и как человек. Он выходит на площадку и хочет выиграть каждый матч. Он хочет выиграть каждую битву и каждое единоборство. Сегодня он в очередной раз доказал это и забил важнейшие голы для нашей команды, и в этом плане мало что изменилось», — цитирует Врану RMNB.
Александр Овечкин оформил свой 31-й хет-трик в карьере. Последний раз хет-трик был на счету россиянина 31 декабря 2022 года в матче с «Монреаль Канадиенс».
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