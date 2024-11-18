Форвард «Вашингтона»: Овечкин хочет выигрывать каждое единоборство и каждый матч

Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана прокомментировал хет-трик капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Вегасом» (5:2) и заявил, что россиянин хочет выиграть каждый матч.

«Он любит соревноваться как хоккеист и как человек. Он выходит на площадку и хочет выиграть каждый матч. Он хочет выиграть каждую битву и каждое единоборство. Сегодня он в очередной раз доказал это и забил важнейшие голы для нашей команды, и в этом плане мало что изменилось», — цитирует Врану RMNB.

Александр Овечкин оформил свой 31-й хет-трик в карьере. Последний раз хет-трик был на счету россиянина 31 декабря 2022 года в матче с «Монреаль Канадиенс».