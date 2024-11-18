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Овечкин вышел на 4-е место по числу хет-триков на выезде в матчах регулярки и плей-офф НХЛ

Овечкин вышел на 4-е место по числу хет-триков на выезде в матчах регулярки и плей-офф НХЛ
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В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали хоккеисты «Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. Этот хет-трик стал для россиянина 16-м в гостевых матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. По этому показателю Овечкин обошёл Майка Босси и вышел на четвёртое место в истории лиги.

Третье место с 17 выездными хет-триками в матчах регулярки и плей-офф НХЛ занимает Марсель Дионн. Второе место с 19 хет-триками занимает Марио Лемье. Лидером в истории лиги по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 24 хет-трика в выездных матчах регулярки и плей-офф НХЛ.

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