Овечкин вышел на 4-е место по числу хет-триков на выезде в матчах регулярки и плей-офф НХЛ

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали хоккеисты «Кэпиталз».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. Этот хет-трик стал для россиянина 16-м в гостевых матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. По этому показателю Овечкин обошёл Майка Босси и вышел на четвёртое место в истории лиги.

Третье место с 17 выездными хет-триками в матчах регулярки и плей-офф НХЛ занимает Марсель Дионн. Второе место с 19 хет-триками занимает Марио Лемье. Лидером в истории лиги по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 24 хет-трика в выездных матчах регулярки и плей-офф НХЛ.