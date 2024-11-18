Канарейкин: хет-трик Овечкина с «Вегасом» — это сильно, отставание от Гретцки сокращается

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал хет-трик российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Вегасом» (5:2). До рекорда Уэйна Гретцки по голам россиянину осталось забросить 28 шайб.

«Результативность Овечкина не удивляет, а радует. Он прекрасно вошёл в сезон, правильно подготовился, находится в хороших кондициях. Не только у него, но и у клуба всё ладится. Здесь всё взаимосвязано, а хет-трик с «Вегасом» — это сильно.

Побить рекорд Гретцки — цель всей его жизни, карьеры, которая у него выдающаяся. Все следят за этим, это тема пользуется повышенным вниманием. Все взгляды направлены на Овечкина. Разрыв сокращается — вперёд!» — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.