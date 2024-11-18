Канарейкин: хет-трик Овечкина с «Вегасом» — это сильно, отставание от Гретцки сокращается
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал хет-трик российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Вегасом» (5:2). До рекорда Уэйна Гретцки по голам россиянину осталось забросить 28 шайб.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38 2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23
«Результативность Овечкина не удивляет, а радует. Он прекрасно вошёл в сезон, правильно подготовился, находится в хороших кондициях. Не только у него, но и у клуба всё ладится. Здесь всё взаимосвязано, а хет-трик с «Вегасом» — это сильно.
Побить рекорд Гретцки — цель всей его жизни, карьеры, которая у него выдающаяся. Все следят за этим, это тема пользуется повышенным вниманием. Все взгляды направлены на Овечкина. Разрыв сокращается — вперёд!» — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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