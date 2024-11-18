Морозов назвал 8 клубов КХЛ, которые примут участие в новом турнире формата «3х3»

Президент КХЛ Алексей Морозов анонсировал создание нового международного турнира под эгидой КХЛ в формате «3х3» и назвал клубы, которые примут в нём участие.

«Историческое событие для КХЛ. Мы анонсируем создание нового международного турнира под эгидой КХЛ. Сейчас мы подошли к тому, что этот вид спорта динамично развивается и может войти в программу Олимпийских игр. Поэтому сейчас вместе с нашими клубами, у которых есть вся необходимая инфраструктура, запускаем турнир.

Это динамичный хоккей, который сосредоточен на молодой аудитории, которая любит быстрое. Матч будет проходить около 30 минут, что нравится молодёжи. Она может увидеть много интересного.

Играют «АК Барс», «Авангард», «Барыс», минское «Динамо», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Трактор». Эти восемь клубов будут разыгрывать между собой первый чемпионат», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.